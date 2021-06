Lezioni di surf gratuite per bambini e ragazzi del Municipio 3. E’ quanto accadrà sul Waterfront di San Girolamo. L’iniziativa, rivolta a ragazzi dai 6 ai 16 anni, si terrà il 26 e il 27 giugno a titolo completamente gratuito. Obiettivo: sensibilizzare bambini e ragazzi allo sport, in particolare al surf, disciplina che si sta diffondendo sempre più nel Barese.

L’attività, in particolare, è finanziatata con i fondi della commissione 1 “Politiche Sociali e Culturali” del Municipio 3 di Bari. Un’iniziativa che prende il via dopo diversi mesi di lockdown in cui sono molti i bambini e i ragazzi che, a causa delle strutture chiuse, non hanno potuto fare attività sportiva. I turni saranno suddivisi in fasce orarie e si terranno in particolare alle 9-10-11-12-15-16 e 17. Per le iscrizioni sarà necessario contattare la scuola di surf Big Air Bari inviando un messaggio o telefonando al +39 347 627 0716.

