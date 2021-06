A poco più di 24 ore dal debutto della nazionale italiana agli europei di calcio, arriva una brutta tegola per Lorenzo Pellegrini e il ct Roberto Mancini. Il centrocampista della Roma salterà il torneo a causa di una lesione muscolare rimediata in allenamento. Al suo posto c’è il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, 24 anni nato a Canosa di Puglia.

Un barese doc che farà parte del gruppo azzurro. Castrovilli, a partire dalla stagione 2016/2017 aveva disputato 10 partite a Bari nel girone di andata di Serie B. Il 23 febbraio 2017 viene acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per circa 1,5 milioni di euro. Poi anno dopo anno l’ascesa con i viola, al fianco del fuoriclasse francese Ribery e del bomber croato Vlaovic fino alla convocazione da sogno agli europei. Un sogno che si realizza e in modo insperato. Il debutto dell’Italia sarà domani alle 21 allo stadio Olimpico.

