Nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Bari in città e in Provincia, i poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato di Barletta, in distinte attività, hanno arrestato un giovane per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e hanno denunciato tre persone a vario titolo.

Nel quartiere San giacomo–Settefrati, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un 19enne, in flagranza di reato, mentre stava spacciando cocaina e marijuana; dall’immediata perquisizione del giovane sono state rinvenute e sequestrate 11 dosi di cocaina e 3 di marijuana, già pronte per la vendita, e una somma di denaro provento dell’attività illecita. Il giovane spacciatore è stato tratto arrestato.

In altra attività di polizia giudiziaria, i poliziotti del Commissariato di Barletta hanno denunciato due giovani, un 25enne ed un 19enne, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; Nella disponibilità dei due giovanissimi spacciatori sono stati rinvenuti e sequestrati 5 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, a causa di numerose violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza commesse da un pregiudicato barlettano 23enne, gli agenti del Commissariato di Barletta hanno eseguito il provvedimento emesso a suo carico dall’A.G. competente di Trani, che ha aggravato il suo stato con la misura degli arresti domiciliari.

