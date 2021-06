I Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato per stalking e atti osceni in luogo pubblico un 55 del luogo, già gravato da precedenti specifici. L’operazione rientra in “Scuole Sicure”, un progetto che vede i militari impegnati quotidianamente in attività di pattugliamento e controllo durante gli orari di ingresso negli istituti scolastici, volti a garantire la sicurezza degli studenti e prevenire i reati in genere.

Le indagini sono scattate quando veniva segnalata la presenza di un uomo sospetto che, da circa una mese, sostava nei pressi di un istituto scolastico, adocchiando in particolare una fanciulla che frequentava le lezioni, costringendola anche a cambiare tragitto per paura di doverlo incontrare. Pertanto veniva disposto un servizio di osservazione, durante l’orario di ingresso, volto ad individuare l’uomo: quest’ultimo non tardava a presentarsi ed infatti poco dopo fermava la fanciulla con la scusa di futili motivi mentre si accingeva ad entrare in classe, portandosi nel frattempo le mani nelle parti intime. Immediato è scattato l’intervento dei militari che lo hanno bloccato e tratto in arresto. Al termine delle formalità, il 55enne è stato tradotto presso il carcere di Bari a disposizione della locale Procura della Repubblica in attesa del rito di convalida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.