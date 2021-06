Nel primo pomeriggio di ieri, in Largo di Crollalanza, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un 44enne pluripregiudicato cosentino; l’uomo deteneva un coltello a serramanico di genere proibito, occultato in un marsupio. Pertanto l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il relativo porto ingiustificato.

