Paura in via De Cesare, nei pressi di piazza Umberto. Pochi minuti fa, un’auto, all’interno della quale erano presenti due persone (una donna e una bambina, secondo una prima ricostruzione), ha svoltato a folle velocità sulla via del centro sfondando il cancello di un garage e finendoci dentro. L’impatto è stato violentissimo, a prova di ciò il forte boato sentito dai cittadini anche nelle vie limitrofe.

Sul posto sono intervenuti i militari. La donna e la bambina non sarebbero in condizioni gravi, ma attendono l’arrivo dell’ambulanza per effettuare i controlli del caso.

