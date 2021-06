Si infortuna gravemente passeggiando sulla scogliera. E’ accaduto questa mattina a Monopoli, in particolare in località Marina del Mondo. Protagonista un signore anziano, salvato dalla Polizia Locale di Monopoli, rimasto vittima di un grave infortunio. “Avrebbe potuto avere risvolti più compromettenti – ha spiegato il Comandante della polizia locale Cassano – se non ci fosse stato l’intervento provvidenziale di una pattuglia la cui attenzione è stata richiamata da un cittadino” – ha concluso.

Sul posto l’anziano aveva riportato numerose ferite lacero contuse, tra cui anche alla testa. Inoltre, era rimasto incastrato con l’arto inferiore in una insenatura della scogliera Prontamente, unitamente al 118 giunto sul posto, è stato possibile evitare il peggio. L’uomo è stato stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

