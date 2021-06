Superare la stagione deludente e ripartire dagli errori commessi. Il presidente della Ssc Bari Luigi De Laurentiis, nel giorno della presentazione del ds Ciro Polito, lancia un messaggio alla tifoseria biancorossa per ripartire nella corsa alla promozione in serie B: “Sono il primo ad essere deluso, dispiaciuto, amareggiato, per la piazza, i tifosi e gli investimenti da 20 milioni che ci abbiamo messo. Ovvio che è molto difficile”.

“Il Bari conferma il budget della scorsa stagione – dice De Laurentiis -. Non è detto che investendo tanto arrivino i risultati migliori. Ci sono tante variabili. Stiamo lavorando nella speranza di riaprire al 40%. Sarebbe stupendo per la capienza del San Nicola, poi studieremo con molta attenzione una campagna abbonamenti adatta a tutti i tifosi. Stiamo valutando una proposta dinamica”.

“Si riparte in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Sfruttiamo un vantaggio in termini di tempi. Sulle gestioni precedenti eravamo in start-up totale e stavamo per vincere un campionato di C due anni fa senza avere un ds. Il calcio vive di regole ma le regole non sono sempre una certezza di percorso vincente. Il nostro direttore sportivo sarà totalmente indipendente”. Infine un riferimento alle divise di gioco: ”Il nostro sponsor tecnico sarà Kappa, a breve presenteremo tre bellissimi completi”, conclude De Laurentiis.

