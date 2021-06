Questa mattina per i Lupetti di Triggiano 3 niente mare: tutti in spiaggia con retini e pinze per ripulire il litorale. I volontari di Retake, come spesso accade, sono riusciti a coinvolgere anche i giovani Scout nella consueta attività di pulizia che li vede coinvolti in varie occasioni.

In solo mezza mattinata sul lungomare San Giorgio, sono stati raccolti oltre 4 chili di alluminio su 200 metri quadri di spiaggia. Oltre a tappi e plastica. Prosegue incessante il lavoro dei volontari del movimento cittadini Retake che continua a coinvolgere sempre più cittadini nella pulizia di spiagge e di ampi spazi della città.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.