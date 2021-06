Sono 2.855.263 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del governo). Le dosi sono il 92.1% di quelle consegnate, 3.099.909. Da domani domenica 13 giugno alle 14 si completeranno gli slot di prenotazione con gli adolescenti da 12 a 15 anni.

E dopo AstraZeneca, la Regione Puglia ha deciso di sospendere l’inoculazione agli under 60 per quanto riguarda il vaccino Johnson&Johnson. “Adottiamo la raccomandazione del Cts”, spiega l’assessore alla Sanità Lopalco.

Intanto si è svolta un’altra intensa giornata di vaccinazioni per i centri della ASL Bari, con ben 12.752 somministrazioni eseguite l’11 giugno scorso. In dettaglio sono state inoculate 10.562 prime dosi e 2.190 seconde, comprese 1.533 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia e 2.446 a cura dei medici di medicina generale.

Stamattina, nel Centro di Neuropsichiatria infantile “Colli-Grisoni” di Bari, si è tenuta una nuova seduta dedicata ai minori “fragili” tra i 12 e 15 anni: 105 i vaccinati, compresi alcuni caregiver, accolti in ambienti colorati e dotati di percorsi accoglienti e costruiti attorno alle loro esigenze.

In coerenza con le ultime decisioni della struttura commissariale sull’impiego del vaccino Astrazeneca, la ASL Bari ha stabilito che le anticipazioni delle seconde dosi, già in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 giugno, saranno riservate esclusivamente agli ultrasessantenni. Restano invariate, invece, le date delle seconde dosi per i soggetti con età inferiore ai 60 anni, ai quali sarà somministrato vaccino Pfizer o Moderna.

Nel complesso, dall’avvio della campagna sono state effettuate su tutto il territorio oltre 931mila vaccinazioni – più di 847mila solo nei centri ASL Bari –, grazie alle quali il 52 per cento della popolazione generale (58% rispetto a quella vaccinabile) è stata immunizzata almeno con la prima dose di vaccino e il 22 per cento (24% dai 12 anni in su) ha completato il ciclo vaccinale.

