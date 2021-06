“Safe blood for all”: sangue sicuro per tutti. E’ lo slogan scelto per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue. L’evento si celebra dal 2004 ogni 14 giugno in onore del giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguini. Tanti gli eventi previsti in Puglia e in particolare, in provincia di Bari, a partire dalla giornata di oggi, 12 giugno, sino al 14, organizzati in collaborazione con Avis. Obiettivo delle giornate di sensibilizzazione: promuovere il modello del sistema sangue italiano che, grazie alla donazione volontaria e gratuita, garantisce terapie salvavita ai pazienti che ne hanno bisogno e, inoltre, cogliere l’occasione per ringraziare i milioni di donatori che consentono di raccogliere ogni anno in Italia oltre 117 milioni di sacche di sangue.

“Promuovere, soprattutto tra i giovani, la donazione di sangue – ha spiegato Raffaele Crivelli, presidente dell’Avis provinciale Bari – intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, è lo scopo sociale principale cui abbiamo inteso e intendiamo dedicarci. Questo è il modo migliore per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue” – ha concluso. Gli eventi si terranno, come già specificato, dal 12 al 14 giugno in varie piazze della provincia di Bari per dire grazie agli oltre 10.000 donatori che, senza ricevere nulla in cambio, perseguono la loro scelta solidale e volontaria di donare sangue garantendo cure e assistenza ai pazienti. Ecco qui le iniziative organizzate di alcune Avis comunali della provincia:

Ad Altamura e Palo del Colle: sarà adornato un monumento della città con un drappeggio rosso. A Molfetta: si terrà un seminario sul tema ‘La donazione di sangue tra ostacoli e paure’ che sarà possibile seguire sul canale social https://www.facebook.com/avis.molfetta.5/. A Monopoli: si terrà la donazione di sangue nel Centro Donazioni di Sangue dell’ospedale San Giacomo dalle 8.15 alle 11.30. A Corato: sarà allestito un gazebo informativo in piazza Vittorio Emanuele nella giornate di domenica 13 e lunedì 14 giugno. Inoltre, sarà illuminata di rosso la fontana “Montagnola” della stessa piazza. Eventi previsti anche a Bitonto, dove si svolgerà la seconda edizione de “La vetrina più bella”. I negozianti allestiranno le vetrine delle loro attività esprimendo il concetto di amore verso la donazione di sangue, utilizzando il rosso come colore predominante. Sabato 12 giugno a partire dalle 8 è prevista una donazione di sangue in piazza Aldo Moro. Domenica 13 e 14 giugno Palazzo Gentile si illuminerà di rosso. Inoltre la Consulta Giovani di Avis Provinciale Bari ha ideato e realizzato una “cornice” condivisa per tutte le pagine social comunali.

