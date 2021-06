A seguito di mirati servizi predisposti in tutta la città dal comandante della polizia locale Michele Palumbo, un uomo residente in via delle Lamie a Carbonara, nella serata di ieri è stato denunciato in flagranza di reato mentre innescava, sulla pubblica via, una batteria di fuochi pirotecnici.

All’arrivo degli agenti, il trasgressore dichiarava di festeggiare il compleanno di un suo famigliare mediante l’accensione di botti pericolosi. Le giustificazioni addotte non gli hanno evitato una denuncia penale ai sensi dell’art. 703 CP che punisce con l’arresto e ammenda chi abusivamente, con l’adunanza o il concorso di altre persone, accende fuochi pirotecnici sulla pubblica via. (Foto repertorio)

