Individuato il veicolo responsabile di un incidente stradale con omissione di soccorso e fuga, avvenuto in corso Trieste all’esterno della spiaggia di Pane e pomodoro. Al termine delle indagini, la Polizia Locale di Bari ha rintracciato l’automobilista responsabile dell’evento recandosi nel suo comune di residenza a Valenzano.

Il codice della strada prevede che chiunque in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Mentre il comma 7 dello stesso articolo 189 prevede che chiunque non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito altresì con la reclusione da un anno a tre anni e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Il soggetto individuato come responsabile dell’investimento, fuga ed omissione di soccorso risponderà all’autorità giudiziaria per entrambe le ipotesi di reato. Le condizioni dei motociclisti feriti ( entrambi sessantenni) al momento non destano preoccupazioni.

