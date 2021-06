Le nuove regole per festeggiare matrimoni e altre ricorrenze in Puglia. Gli arresti a Molfetta nell’inchiesta su appalti truccati. Il bus in fiamme a Bari. La Puglia zona bianca da lunedì. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 6 giugno. Così gli “strozzini” speculano sulla crisi dovuta al Covid

Lunedì 7 giugno. Ecco le nuove rotte dalla Puglia per l’estate

Martedì 8 giugno. Inchiesta appalti truccati a Molfetta, 16 arresti

Mercoledì 9 giugno. A fuoco un bus in pieno centro a Bari

Giovedì 10 giugno. Matrimoni e feste post cerimonie in Puglia: ecco le regole

Venerdì 11 giugno. Puglia zona bianca da lunedì

Sabato 12 giugno. Ecco le condizioni di una delle spiagge più frequentate della città di Bari

