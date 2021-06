Ricchi di proteine e preziosa fonte di sali minerali. Parliamo dei fagioli, in particolare quelli bianchi, capaci di apportare diversi benefici all’organismo. Moltissime le varietà presenti in commercio, tra questi sia i Cannellini (cilindrici e piccoli, adatti soprattutto per l’essiccazione), sia i Bianchi di Spagna (di dimensioni più grandi e adatti soprattutto per le insalate).

Dal sapore delicato, queste tipologie di fagioli hanno in comune il loro elevato contenuto di proteine vegetali, ma anche di amminoacidi e amidi. Allo stesso tempo sono poveri di grassi e sono dunque un ottimo alleato nel caso in cui si segua un regime alimentare di tipo ipocalorico. Tra le altre proprietà non si può non citare la presenza delle vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, in particolare dell’acido folico. La presenza di queste, aggiunta al fosforo, potassio, ferro e calcio, di cui i fagioli sono ricchi, rendono questi legumi particolarmente adatti in caso di debolezza, ma anche per la fase di crescita, la menopausa e la gravidanza, ma non solo. I fagioli bianchi sono infatti ricchi di glucodrine, una sostanza che ha la capacità di diminuire la glicemia. Inoltre, la presenza di lecitina, un fosfolipide che favorisce l’emulsione dei grassi evitando che questi ultimi si accumulino nel sangue, rende questo alimento adatto alla prevenzione delle ipercolesterolemie, ovvero l’eccesso di colesterolo nel sangue.

Tra le altre proprietà, come già citato, vi è la presenza di fibre, utili per il sistema digestivo e la prevenzione in caso di stitichezza e, inoltre i molti minerali. Questi ultimi, soprattutto per la presenza del molibdemo, aiutano l’organismo a liberarsi dei solfiti, fattore che può offrire notevoli benefici soprattutto alle persone allergiche a questi ultimi, alleviando loro il mal di test, ma anche sintomi come debolezza, disorientamento e aumento del battito cardiaco. Ecco qui due rietti semplici e veloci per gustare i fagioli nella stagione estiva.

BURGER DI FAGIOLI BIANCHI

Dopo aver lessato i fagiolini (circa 200 grammi), scolateli con molta cura e versateli in un robot da cucina con del sale, pepe, aglio, spezie (consigliamo erbe aromatiche, zenzero e paprika). Aggiungete poi il pangrattato, almeno 40 grammi, per fare in modo che l’impasto diventi asciutto e facilmente manipolabile. Se il composto dovesse risultare ancora troppo appiccicoso consigliamo di aggiungere ulteriore pangrattato. Una volta pronto, aiutandovi con degli stampini, formate dei burger. Poggiateli su una teglia coperta con carta da forno, coprendo ogni burger con un filo d’olio extravergine d’oliva. Cuocete in forno a 180° per almeno 20 minuti, facendo attenzione a girarli almeno una volta per rendere la cottura omogenea.

INSALATA DI FAGIOLI E PESTO DI BASILICO

Lessate circa mezzo chilo di fagioli bianchi, non appena pronti scolateli e lasciateli raffreddare. A parte preparate 2 uova sode. Successivamente, in una ciotola da insalata, versate i fagioli, le uova sode tagliate a pezzettini piccoli, 50 grammi di olive nere denocciolate, 200 grammi di pomodori datterini, se di vostro gradimento una cipolla rossa tagliata a fettine sottili. Aggiungete infine, il pesto di basilico (se fatto in casa, meglio, altrimenti andrà benissimo uno di quelli che si trovano nel anco da frigo). Basteranno circa 4 cucchiai. Se di vostro gradimento in questa insalata potrete aggiungere anche del tonno al naturale.

