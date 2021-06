“Manca poco vi aspetto davanti al televisore anche perché da dietro non si vede nulla”. Così il comico barese Uccio De Santis annuncia il debutto su Rai 2 con il primo programma tutto suo: due appuntamenti martedì 15 giugno e il 22 giugno, in seconda serata alle 23.30.

Lo storico autore delle barzellette del gruppo Mudù, ancora in vetta di visualizzazioni e like sui social (oltre 2 milioni di mi piace su facebook) raggiunge un altro importante risultato sul palcoscenico nazionale.

Una grande soddisfazione da “one man show” per Uccio De Santis che sarà affiancato da due amici e colleghi Antonella Genga e Umberto Sardella. Le due puntate avranno una durata di 50 minuti in stile “Made in Sud” arricchite da tante piccole pillole di barzellette brevissime e il repertorio che ha reso celebre la comicità pugliese. In questi giorni inoltre, Uccio è impegnato nelle riprese del film “Il mammone”, dove recita in compagnia di Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.