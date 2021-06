Il Taranto è in serie C dopo un lungo testa a testa col Picerno nel campionato dilettanti, nel girone H. La squadra di mister Giuseppe Laterza ha battuto il Lavello 3-2 sul neutro di Venosa ottenendo un traguardo assolutamente inatteso a inizio stagione: “Alla fine ce l’abbiamo fatta, sono contento per questa gente, un popolo che vive di calcio”, ha commentato l’allenatore rossoblu al termine del match decisivo.

In tanti sono scesi in piazza per festeggiare. Sarà una serie C, girone C, a dir poco scoppiettante. Infatti sulla ricorsa ai cadetti del Bari targato De Laurentiis oltre al derby col Foggia si aggiunge quello col Taranto, per molti tifosi biancorossi la più sentita e antica rivalità della Puglia, ancora prima di Lecce.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.