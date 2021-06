Una nuova importante tappa verso il completamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, è stata fatta con l’aggiudicazione della gara di appalto indetta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della tratta Orsara – Bovino. Ad aggiudicarsi i lavori, per un valore a base di gara pari a circa 430 milioni di Euro, è stato il Costituendo Consorzio Ordinario di Concorrenti WEBUILD S.p.A. (consorziata capofila) – IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. (consorziata mandante) – ASTALDI S.p.A. (consorziata mandante).

L’intervento, quasi tutto in galleria, interessa il tratto terminale della direttrice Napoli – Bari a cavallo tra le province di Avellino e Foggia, e risulta strategico nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani, regionali e di lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il potenziamento. L’investimento complessivo da parte di RFI, comprensivo di altri costi e voci di spesa, è di circa 561,6 milioni di euro.

L’aggiudicazione della gara segue quella dello scorso anno della tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano, ricadente nel tratto Frasso Telesino/Dugenta –Vitulano dell’attuale linea ferroviaria, nonché la consegna dei lavori delle tratte Frasso – Telese e Apice – Hirpinia, intervenute rispettivamente a settembre e a dicembre del 2020 e precede l’imminente aggiudicazione del lotto Hirpinia – Orsara.

Allo stato attuale le attività sui vari lotti della Napoli Bari risultano le seguenti: Napoli – Cancello, Cancello – Frasso, Frasso – Telese, Apice – Hirpinia: in costruzione; Telese – San Lorenzo, San Lorenzo – Vitulano: in costruzione a partire dal prossimo ottobre; Orsara – Bovino: aggiudicata; Hirpinia – Orsara: in corso aggiudicazione.

