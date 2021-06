Bidoni dell’immondizia spostati nel mezzo della pista ciclabile. La denuncia su Facebook è di un ciclista che ha segnalato i disagi che ogni giorno gli amanti delle due ruote si trovano ad affrontare. “Questa mattina ho fatto una passeggiata in bici, il solito percorso, il lungomare, passando come sempre anche sulla ciclabile quella nei pressi del faro – si legge nella denuncia – e immancabilmente i soliti bidoni della spazzatura più volte segnalati sono inesorabilmente al loro solito posto, sulla ciclabile”. Non è la prima volta che capita, secondo alcuni residenti della zona parrebbe che a sistemarli proprio al centro della pista sarebbero i dipendenti dell’Amiu, dopo che li hanno svuotati. I ciclisti chiedono ad Amiu e al Comune una maggiore attenzione. “Quei cassonetti lì nel bel mezzo della pista – spiegano – rappresentano un pericolo per la nostra incolumità”.

