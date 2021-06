L’ospedale della Fiera sarà impiegato per le grandi emergenze. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Quando il generale Figliuolo ha visitato l’ospedale Covid a Bari – ha raccontato Emiliano – abbiamo deciso di utilizzare questa struttura per le grandi emergenze, soprattutto in caso di incidente rilevante nell’area del Mediterraneo”. “Manca una struttura di quel genere – ha proseguito – cioè in grado di consentire l’atterraggio veloce di elicotteri e il trasporto rapido di feriti da rianimare”.

L’ospedale è stato inaugurato lo scorso febbraio in piena emergenza Covid con lo scopo di trasferire i pazienti dal Policlinico per svuotare i reparti dai malati covid e consentire la ripresa dell’assistenza ordinaria. La struttura può contare su 152 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva in 10 moduli prefabbricati.

