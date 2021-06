A seguito di ben 23 segnalazioni pervenute in Questura, relative a furti perpetrati all’interno di cantine nella zona di Poggiofranco e San Pasquale, i poliziotti della Squadra Volante hanno intensificato i controlli ed hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 21 anni; l’uomo, nella notte tra venerdì e sabato, si è introdotto in uno stabile, ha forzato ed aperto alcuni box auto e cantine ubicate nel piano interrato ed ha asportato materiale vario. Sorpreso dai poliziotti, è stato tratto in arresto mentre il materiale asportato è stato restituito ai legittimi proprietari.

A seguito di attività d’indagine, ben 11 furti commessi nei giorni precedenti sono stati addebitati al 21enne. Altri 7 furti, inoltre, sono stati commessi dallo stesso cittadino georgiano, in concorso con un suo connazionale di 19 anni. I sopralluoghi effettuati a seguito dei furti hanno consentito di rinvenire, all’interno di due cantine svaligiate, tracce di sostanza ematica che sarà comparata con i prelievi di campioni biologici già eseguiti sull’arrestato, al fine di verificare se anche in questi due casi sia stato proprio lui il responsabile dei furti.

