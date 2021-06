Oggi in Italia ci sono meno di mille contagi. E’ la prima volta che accade da settembre, mese in cui ancora non era partita la seconda ondata che ha poi investito tutto il paese, colpendo con non poca irruenza anche la Puglia. I dati emergono dal bollettino sulla pandemia Covid-19.

Nello specifico, oggi sono 907 i nuovi casi e 36 i decessi (1.390 i positivi di ieri). Di questi 47 i positivi in Puglia, 2 i deceduti. In totale sono 4.245.779 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. Oggi la curva ha toccato un punto minimo, forse anche per effetto di un minor numero di tamponi (79.524 in tutta Italia). Questi numeri però raccontano di uno scenario in netto miglioramento che lascia al passato mesi difficili in cui tutto il Paese è stato coinvolto in pieno dall’ondata, lo raccontano i numeri: 127.038 è il totale delle vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono invece complessivamente 3.960.951.

