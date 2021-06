Appena conclusa la tappa in Sicilia, con la vittoria del giovane Emanuele Schillace, il Campionato Italiano Slalom ACI Sport 2021 fa scattare da oggi il conto alla rovescia per l’appuntamento su uno dei percorsi più caratteristici del circus tricolore: lo Slalom dei Trulli, gara organizzata dall’Automobile Club Bari Bat in collaborazione con la scuderia Basilicata Motorsport, in calendario il prossimo 27 giugno per la sua nona edizione, che si presenta con la “coccarda” della validità internazionale del FIA CEZ (Central European Zone), come unica prova italiana.

“Lo Slalom dei Trulli rappresenta uno degli eventi più importanti per l’Ac Bari Bat e anche quest’anno siamo felici di poterlo rinnovare – commenta Francesco Ranieri, presidente dell’Ac Bari Bat -. Tutto sarà eseguito seguendo le restrizioni anti Covid, che anche quest’anno permangono. L’automobilismo sportivo ritorna con più forza e tanta voglia di gareggiare e sfidarsi nello scenario suggestivo della panoramica di Monopoli. Un appuntamento, giunto alla nona edizione, unico e molto apprezzato dagli sportivi di questa specialità in quanto il percorso è molto tecnico”. La gara, vinta lo scorso anno dal plurititolato Fabio Emanuele, si preannuncia una sfida aperta e spettacolare sulla strada “panoramica” che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano (SP 113 Monopoli-Castellana), lungo un percorso di 3500 metri scanditi da sedici barriere di rallentamento. Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 24 del prossimo lunedì 21 giugno. L’evento sarà seguito anche sui canali social di Ac Bari Bat e dal quotidiano online dell’Ac Bari Bat, AciPocket.

