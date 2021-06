Serrati controlli dell’Arma in questi giorni a Rutigliano. Due gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo avvenuto l’altra sera quando i militari del Comando Stazione di Rutigliano hanno colto sul fatto un 43enne, censurato, mentre, nei pressi della Stazione ferroviaria, cedeva cocaina a un consumatore, rutiglianese.

Durante la successiva perquisizione all’auto e all’abitazione del 43enne sono stati trovati altri 13 grammi di cocaina nonché circa 50 grammi di hashish e 65 grammi di marjuana. Con l’ausilio di un unità cinofila dell’Arma, inoltre, la Stazione dei Carabinieri di Rutigliano ha eseguito diverse perquisizioni domiciliari, arrestando un altro 50enne del luogo che è stato trovato in possesso di due “panetti” di hashish per circa 200gr. Che nascondeva all’interno di uno scantinato pertinente alla sua abitazione ben occultati e scovati grazie al fiuto dei cani antidroga. Numerosi inoltre i controlli svolti durante queste serate di prime “riaperture” soprattutto nei luoghi di aggregazione dei giovani al fine di consentire una ripartenza e un ritorno alla normalità in tutta sicurezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.