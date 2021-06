Il nuovo centro vaccinale del rione Catino di Bari è operativo da oggi, all’interno della scuola media “Domenico Vacca”. A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale di Bari, Michelangelo Cavone, che precisa che, all’interno del nuovo hub, sono state allestite 12 postazioni per le somministrazioni.

“Questo nuovo centro sostituirà quelli allestiti nei palazzetti della città, che torneranno alla loro funzione originaria. Il comune di Bari sta sostenendo la Asl e la regione Puglia nella battaglia contro il Covid e lo farà sin quando non sarà vinta – scrive Cavone in un post Facebook – Amtab e Comune di Bari hanno inoltre istituito una nuova linea circolare dalla stazione di Santo Spirito per consentire di raggiungere il centro vaccinale anche con i mezzi pubblici”.

Il presidente del Consiglio comunale precisa di aver ricevuto anche lui la prima dose dell’immunizzante contro il Covid19 e di sentirsi in perfetta forma: “Penso ad un anno fa, quando il vaccino non era ancora una certezza, ma una speranza – prosegue – In questi mesi abbiamo affidato le nostre vite alla scienza, continuiamo a farlo, vacciniamoci”.