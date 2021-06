Lo street artist Giorgio Bertocci è tornato a Bari per realizzazione due opere murarie dal titolo #bodymuralism, all’esterno della scuola primaria Tauro nel quartiere Poggiofranco, in via M.L. King e in via Tauro. L’evento è stato patrocinato dal Municipio 2 e dal Comune, grazie alla promozione artistica dell’associazione culturale Unknownow, ideatrice della galleria d’arte 206.

“Arricchisce la città e fa scoprire ai bambini ed ai ragazzi la bellezza condivisa”, commenta la consigliera Micaela Paparella. “Trovo che Bari sia una città in totale evoluzione in questo momento – commenta Giorgio Bertocci – . Sul piano culturale è estremamente energica e ‘fresh’. Il mio dittico è un’opera emozionale che s’inserisce nella corrente dei post graffiti e dell’arte urbana. Ringrazio il Municipio per avermi dato spazio”.

