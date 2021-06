I carabinieri di Bari hanno arrestato un pregiudicato 43enne, residente nel quartiere Madonnella, per tentata estorsione continuata. L’uomo, tossicodipendente, solo lo scorso 8 giugno era stato sottoposto, a seguito delle indagini conseguite ad intervento per lite familiare, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla madre 73enne, vittima di continue vessazioni e minacce finalizzate a ottenere denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente.

Questi, però, non ha desistito e, già nel corso della notte tra il 10 e l’11 giugno, aveva tempestato l’anziana di messaggi vocali e scritti via smartphone con minacce di morte per convincerla a ritirare la denuncia e consegnargli il denaro per l’acquisto di droga.

La mattina, poi, intorno alle 08:45, l’uomo, alla luce della resistenza della madre, si è recato nell’abitazione familiare iniziando ad urlare e scalciare alla porta d’ingresso, tanto da indurre la madre, terrorizzata, a chiamare i carabinieri che, accorsi immediatamente, lo hanno arrestato.

