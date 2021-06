Carte d’identità, autentiche di firme e copie di documenti. E’ quanto si potrà richiedere all’interno degli spazi del nuovo front office degli uffici Demografici nella sede centrale di largo Fraccacreta, inaugurato ieri alla presenza dell’assessore al ramo Eugenio Di Sciascio. Si tratta di uno spazio completamente rinnovato e organizzato nel rispetto delle norme anticovid. Al suo interno ci sono nove sportelli aperti e spaziosi, disegnati per accogliere al meglio il pubblico.

Attualmente si potrà accedere allo sportello esclusivamente su prenotazione. Per fine mese, ai servizi già previsti (carte d’identità, autentiche di firme e copie di documenti), se la situazione epidemiologica si confermerà stabile, si potranno richiedere anche certificazioni di stato civile, anagrafe ed elettorali, che al momento si possono ottenere solo online. Secondo una progressione graduale della ripresa dei servizi in presenza, a seguire gli sportelli del nuovo front office rilasceranno anche le dichiarazioni di residenza.

“Dopo un anno durissimo, che ci ha costretto a rivedere l’intera organizzazione dei servizi, con l’allentamento delle misure anticovid stiamo gradualmente tornando ad erogare prestazioni in presenza – ha commentato Eugenio Di Sciascio – da ieri il personale dei demografici è nuovamente impegnato nei servizi a sportello nella sede centrale di largo Fraccacreta” – ha sottolineato. L’obiettivo, ha spiegato ancora Di Sciascio, è quello di “ampliare progressivamente l’offerta dei servizi disponibili che fino ad oggi sono stati resi esclusivamente online”.

“Nel frattempo continuiamo a lavorare per evadere le richieste accumulatesi negli scorsi mesi – ha proseguito – il 21 giugno riparte anche il progetto “Eliminacode” per il rinnovo dei documenti di identità, per il quale abbiamo già registrato 4.600 prenotazioni nelle otto sedi distribuite sul territorio comunale per le prime due settimane. L’attività ordinaria e quella straordinaria procedono così di pari passo: l’unica incognita resta l’andamento della curva dei contagi, che ci auguriamo confermi i dati da zona bianca. Ringrazio la dirigente della ripartizione e tutto il personale impegnato in una ripartenza complicata, contraddistinta però da diverse novità” – ha concluso.

