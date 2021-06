Si sta lentamente tornando alla normalità, si riprende ad uscire con maggior serenità e, come al solito, i trasgressori non mancano, motivo per il quale sono stati incrementati nella fascia serale-notturna i controlli messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Modugno per prevenire e reprimere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Nell’ultimo fine settimana sono stati predisposti una serie di controlli alla circolazione stradale finalizzati in particolare alla verifica dello stato di idoneità psico-fisica degli automobilisti con l’impiego di 17 pattuglie e 34 militari.

In totale, nel corso degli specifici servizi, durante i quali sono state controllate 549 persone e 305 autovetture, sono state sanzionate con ritiro della patente e denuncia all’Autorità Giudiziaria ben 5 persone, mentre solo un soggetto è risultato avere un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 per cui destinatario della sola sanzione amministrativa oltre al ritiro della patente. I soggetti controllati e successivamente sanzionati, risultati essere compresi in una fascia di età che va dai 23 ai 47 anni, sono stati sottoposti ad esame con etilometro ed hanno riportato un tasso alcolemico che varia da un minimo di 0,64 (per cui scatta la sola sanzione amministrativa), ad un massimo di 1,38 g/l.

In diverse occasioni il veicolo è stato affidato ad un parente o ad un conoscente, che in piena notte è stato materialmente contattato per riaccompagnare a casa l’autista alticcio. Inoltre, nel corso dei medesimi controlli, uno dei soggetti sorpreso alla guida in stato di ebrezza è stato anche denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché sorpreso con una mazza da baseball in auto senza giustificato motivo. Per i soggetti fermati in piena notte è scattata anche la sanzione per aver violato il coprifuoco.

Con il tornare alla normalità, ritornano anche le cattive abitudini. L’invito delle forze dell’ordine è quello di prestare attenzione e di non bere quando ci si deve mettere alla guida, anche perché, ci tengono a far sapere che i controlli nello specifico settore saranno incrementati per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.