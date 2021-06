Ha visto i suoi bambini trascinati dalle onde mentre facevano il bagno con il loro materassino e, senza esitazione, si è tuffata in acqua, dove la corrente ha trascinato anche lei al largo. E’ accaduto nel primo pomeriggio in un tratto di spiaggia libera di Mancaversa, Marina di Taviano, in Salento.

Sono stati alcuni bagnanti, che hanno assistito impotenti alla scena, a dare l’allarme alla Guardia costiera che, poco dopo, è giunta in quel tratto di costa con una motovedetta e, a terra, con un’ambulanza del 118. I tre componenti della famiglia sono stati salvati e riportati a riva. La famigliola è stata tratta in salvo e soccorsa: per la mamma è stato necessario il ricovero in ospedale.

(Foto di repertorio)

