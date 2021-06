E’ la prima serata senza coprifuoco dopo mesi e una passeggiata notturna è quanto ci vuole. A quanto pare non è stato un pensiero condiviso solo dai baresi. E così un topolino si è fatto un giro in centro e dove? Nella via dello shopping, ovviamente. Il piccolo (si fa per dire), sotto gli occhi stupiti di chi come lui si stava godendo la serata, scorrazzava in via Putignani da una vetrina all’altra sino a far perdere le proprie tracce.

