“Forza ragazzi, oggi è il vostro giorno”. È il messaggio che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha voluto condividere con tutti i maturandi della città, nel giorno dell’avvio degli esami di stato.

“Tornerete a scuola tra i banchi per l’ultima volta dopo un anno difficile, in cui sono sicuro che in fondo in fondo quelle aule vi sono mancate come voi siete mancati a loro, ai vostri insegnanti, a tutti noi – scrive Decaro agli studenti – La vostra energia, la gioia che abbiamo sentito ieri sera in giro per la città mentre cantavate a squarciagola sotto le scuole è la migliore risposta a tutte le nostre ansie e a tutto quello che abbiamo vissuto. Siete la forza di questa città e noi siamo orgogliosi di tutti voi. Buon esame ai maturandi della classe 2021!”

(Foto: Facebook Decaro)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.