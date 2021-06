Incontro, questa mattina, tra il rettore dell’università Lum di Bari, Antonello Garzoni e l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar. L’appuntamento, organizzato nell’ambito della visita istituzionale in Puglia dell’ambasciatore, ha consentito di esplorare temi di comune interesse e di identificare scenari di future collaborazioni tra l’Università e le realtà scientifiche, accademiche ed imprenditoriali dello Stato d’Israele.

Un particolare approfondimento ha riguardato il modello israeliano di collaborazione tra le università e le imprese in ambito tecnologico, identificato dal professor Garzoni come esempio virtuoso di ecosistema territoriale innovativo. L’incontro ha poi consentito di illustrare alcune delle iniziative di formazione e ricerca promosse dalla Lum sui temi della trasformazione digitale. A tal proposito, l’Ambasciatore ha mostrato interesse per la proposta formativa dell’Ateneo di Casamassima e per l’attenzione riservata alla esplorazione delle opportunità di innovazione digitale a livello di imprese e territori sia nei corsi di laurea di Economia che di Ingegneria Gestionale oltre che nel progetto dell’Innovation Center della LUM.

L’approfondimento di questi temi e la loro rilevanza per il rilancio del tessuto economico e sociale della Puglia sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti e di una visione condivisa che punta alla integrazione di ricerca, formazione e innovazione. All’incontro hanno preso parte il dottor Luigi De Santis, Console onorario dello Stato d’Israele in Puglia e il Professor Pasquale Del Vecchio, delegato alla terza missione del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM. A chiusura dell’incontro, l’Ambasciatore e il Rettore hanno condiviso l’auspicio di organizzare una missione in Israele per far visita a centri di innovazione e atenei israeliani al fine di sviluppare nuove collaborazioni e percorsi sinergici di crescita in ambito accademico.

