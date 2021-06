“I vantaggi saranno molteplici – spiega Tutolo – anzitutto per il cittadino sia che si trovi nella propria abitazione che in una struttura di accoglienza socio-sanitaria, perché avrebbe a disposizione uno strumento che garantisce la continuità delle cure tra i diversi livelli di assistenza. Inoltre, con questa legge si ostacola in maniera definitiva la pratica della radiologia a domicilio esercitata da privati, a volte in forma ‘abusiva’, senza alcun tipo di controllo né radio-protezionistico, né sull’appropriatezza. In pratica si va a regolamentare, ed è questa la novità assoluta, questo tipo di prestazione e al contempo rappresenta un’ottima opportunità occupazionale soprattutto per i giovani professionisti che normalmente sono costretti a cercare lavoro anche in strutture fuori dalla propria regione. Si terrebbe così conto delle piccole realtà territoriali dov’è numerosa la presenza di anziani impossibilitati a muoversi e non esistono centri radiologici o ecografici. Sono evidenti – conclude – gli enormi benefici, senza contare che l’iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale”.