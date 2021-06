La Regione Puglia ha deciso di far partire i saldi estivi 2021 dal 24 luglio e fino al 15 settembre. La proposta di Confesercenti Puglia è stata accolta a beneficio degli esercenti del commercio che avranno a disposizione qualche settimana in più per vendere la propria merce a prezzo pieno.

È soddisfatto Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia e vice presidente nazionale FISMO (Federazione Italiana Settore Moda), il quale aveva inizialmente lamentato l’idea della Regione Puglia di avviare i saldi dal 3 luglio perché avrebbero favorito la grande distribuzione e penalizzato i negozi di vicinato che hanno una ingente quantità di merce invenduta.

