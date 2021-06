In zona bianca prosegue il calo dei contagi da coronavirus. I dati dell’ultimo bollettino Covid del Comune di Bari, aggiornato al 15 giugno, mostra ancora una volta la discesa della curva epidemiologica. Nel capoluogo pugliese ci sono 157 persone in isolamento (erano 356 una settimana prima) di cui 116 cittadini positivi (-86 rispetto allo scorso 6 giugno). Le famiglie con almeno un componente in quarantena 319, cifra dimezzata nell’ultima settimana.

La tendenza in miglioramento anche con le attività riaperte e senza il coprifuoco è confermata dal dettaglio sui quartieri. Il quartiere Umbertino-Madonnella si conferma quello più vicino alla soglia del Covid free, in cui gli isolati sono 2 contro i 5 della del bollettino precedente. Per quanto riguarda gli altri quartieri Murat e Bari vecchia ha invece 6 casi, al Libertà 9, a Poggiofranco 13, tutti in calo.

In leggera controtendenza c’è Carbonara che dai 25 isolati di una settimana fa passa agli attuali 35. In confronto l’area metropolitana che comprende Marconi San Girolamo Fesca San Paolo e zona industriale, ben più popolosa, fa registrare appena 27 persone contagiate o in isolamento fiduciario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.