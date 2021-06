Continuano senza sosta i servizi di prevenzione e repressione, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, contro il traffico di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Comando Stazione di Bari Carrassi, durante un ordinario servizio di pattuglia, hanno arrestato un 21enne barese, residente nel quartiere Madonnella, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari, durante un posto di controllo in questo viale Einaudi, hanno notato un 21enne mentre, a bordo della propria vettura, tentava di eludere eventuale verifica dei militari. Dopo un breve inseguimento, i militari lo hanno fermato e perquisito, rinvenendo e sequestrando 19 dosi di cocaina, per complessivi 14 g circa, occultate nei calzini, una dose di hashish da 0,6 g circa occultata nella cintura e la somma in contante di 100 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 3,6 g circa di hashish suddivisi in dosi. Il 22enne è stato quindi arrestato.

