Saccheggiati portoni dell’Umbertino e del centro: da giorni ormai qualcuno sta rubando maniglie e targhe in ottone. “Persone sospette sono state notate in più occasioni all’interno dei condomini – si legge nel gruppo Facebook del comitato di salvaguardia zona umbertina – Prestate attenzione e comunque segnalate e denunciate alle forze di polizia situazioni anomali ed eventuali sottrazioni”. In alcuni casi i ladri sono arrivati fino alle porte di ingresso dei singoli appartamenti.

