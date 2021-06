“In tutti i business della mia vita, tra cui il calcio, ho conosciuto tante persone senza fame né voglia di vincere. E non riesco a capire il perché”. Nel corso della presentazione del nuovo allenatore Michele Mignani, il presidente della Ssc Bari Luigi De Laurentiis ha parlato del recente passato e dell’atteggiamento poco propositivo nell’ultima stagione di serie C.

Una ferita ancora aperta, ma ormai si pensa al futuro. In panchina è arrivato Mignani, un allenatore dal curriculum “normale”, di certo non un nome di riferimento per la categoria. Il tecnico ligure ha raggiunto l’accordo fino al prossimo giugno 2022, con prolungamento automatico in caso di promozione. “E’ una piazza importante, credo molto nel lavoro”, le prime parole durante la conferenza stampa.

Per il salto di categoria serve resettare tutto o quasi. Si parte dal punto fermo in attacco rimarcato dal ds Polito: “Antenucci è il giocatore più rappresentativo”. Una mossa di mercato per alzare il prezzo del bomber biancorosso o un messaggio per tentare ancora una volta il salto di categoria da protagonista inamovibile?

