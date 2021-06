Nel pomeriggio allo stadio San Nicola si è svolta la sponsor cup della Ssc Bari, un triangolare a cui hanno partecipato tre squadre tra partner commerciali e una squadra della società biancorossa. In campo i capitani dei galletti, col presidente Luigi De Laurentiis e il sindaco Antonio Decaro.

“Siamo qui per continuare l’impegno per il futuro – commenta Decaro nel video in basso – il prossimo campionato sarà segnato da importanti derby contro Taranto e Foggia, ma il Bari si esalta in questo tipo di partite”. Nello stesso team anche l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli: “Noi siamo pronti al salto in B, con tutti gli scongiuri del caso. Nel corso della stagione sostituiremo anche i seggiolini delle curve nord e sud”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.