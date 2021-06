La prima ondata di caldo è in arrivo sull’Italia e in particolare sul Meridione. Bari è tra le città in cui si registrerà una decisa impennata delle temperature e picchi di oltre 35 gradi con l’anticiclone africano.

Nel weekend estivo ci sarà l’azione dell’anticiclone subtropicale e il contestuale afflusso di correnti sempre più torride di origine nordafricana. L’umidità raggiungerà il 50-70%. Per lunedì 21 giugno si attende il picco di 38 gradi, venti deboli e le notti “tropicali” a causa delle minime che sulla costa difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi.

