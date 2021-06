Denunciato dalla polizia locale di Bari parcheggiatore abusivo ieri sera al molo San Nicola. Si tratta di un cittadino risultato poi di nazionalità marocchina- di 30 anni -che non aveva alcun titolo per la permanenza sul territorio italiano. Ad osservare le sue “gesta” una pattuglia della polizia locale, impegnata nei controlli antiabusivismo disposti dal generale Michele Palumbo. Agli agenti non è sfuggita la scena di un uomo che avvicinandosi ad un utente appena sceso da una vettura che aveva parcheggiato sul molo San Nicola, ha preteso il solito obolo che gli veniva immediatamente consegnato.

Prontamente il soggetto è stato fermato per la identificazione e per la successiva verbalizzazione e confisca delle somme illecitamente incassate. Il parcheggiatore, sottoposto a fotosegnalamento, risultava essere già destinatario di numerosi “alias” e precedenti penali oltre a diversi ordini di espulsione.

