Anche a Bari, come ormai da prassi nel resto d’Europa, è stato inaugurato questa mattina nell’area commerciale Santa Caterina il primo ecocompattatore per riciclare la plastica. Si tratta di una iniziativa nata dalla partnership tra Leroy Merlin e Coripet, consorzio volontario, autonomo, senza fini di lucro, che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie pet.

L’obiettivo per l’economia circolare e la salvaguardia dell’ambiente è di incentivare il processo “bottle to bottle”, attraverso il quale le bottiglie usate possono generare un rpet (pet riciclato), idoneo al diretto contatto alimentare, per realizzare nuove bottiglie. Al taglio del nastro hanno partecipato gli assessori Paola Romano e Pietro Petruzzelli. Per i prossimi mesi il Comune sta pensando di posizionare degli ecocompattatori in città: “E’ una inagurazione davvero simbolica, anche nel capoluogo pugliese ci stiamo avvicinando a dei modelli sempre più virtuosi”.

Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro per i possessori di carta IDEAPIÙ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIÙ Premium e IDEAPIÙ Professional su una spesa minima di 50 euro.

