Disagi alla circolazione in pieno centro. Causa lavori urgenti sulla carreggiata, a Bari, via Dante – tratto di strada compreso tra via Andrea da Bari a via Sparano – è chiusa alla circolazione veicolare per tutta la giornata. La polizia locale consiglia di prevedere percorsi alternativi alle direttrici vicine alla stazione centrale, ove non indispensabile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.