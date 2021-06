A seguito dell’articolo del 29 maggio 2021, in cui si denunciava la situazione di degrado in cui era caduta una delle rotatorie affidate ad un privato ma abbandonate, è intervenuto il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. “Il decoro delle rotatorie del quartiere Japigia, è stato risolto – ci spiega – In queste settimane, infatti, abbiamo provveduto a sistemarle e a superare piccoli intoppi burocratici che abbiamo riscontrato. Allo stato attuale la rotatoria di via Caldarola con via Magna Grecia continua ad essere manutenuta da Coldiretti, la rotatoria di via Caldarola con via Salapia è stata adottata sabato scorso dai F.lli Costantino mentre quella di via Peucetia con via Magna Grecia è stata sistemata dalla Multiservizi ed ora è in corso la valutazione di adozione da parte di altri soggetti”. Quest’ultima non sarà quindi più affidata alla ditta che l’aveva lasciata in stato di abbandono.

