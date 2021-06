Topi, rifiuti lasciati a terra, auto parcheggiate in zone pedonali, scooter che scorrazzano tranquillamente in mezzo ai pedoni, scarsa sicurezza. Siamo in piazza Redentore dove i residenti sono esasperati: ogni sera viene lasciata qualsiasi cosa su panchine e pavimentazione che ormai è diventata nera. I residenti chiedono più controlli e una maggiore pulizia. Gli stessi rifiuti lasciati a terra attirano anche i topi. Una situazione che va avanti da mesi ormai. La zona è stata riqualificata ma in assenza di controlli diventa terra di inciviltà.

