“Non mi pare un grande sacrificio utilizzare la mascherina, certo toglierla è un sollievo enorme, ma io penso che moltissimi manterranno questo uso anche negli anni a venire». Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano ad Andria, a margine della presentazione di due nuove strumentazioni, un secondo angiografo e una seconda tac.

“Per esempio io non mi sono più raffreddato – ha aggiunto Emiliano – non ho più neanche avuto l’influenza normale. Avere cautele, con l’utilizzo della mascherina, secondo me – ha concluso – nei locali pubblici, a bordo dei treni, è una questione anche di rispetto verso gli altri”.

