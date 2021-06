Nella provincia di Bari tredici comuni senza contagi, otto con un solo caso e altri dodici con un numero di casi molto basso, tra due e cinque. Sono le informazioni più significative del report di questa settimana, la prima in “zona bianca”, che registra un tasso settimanale di 15,8 casi per 100mila abitanti (incidenza).

I 13 comuni a quota zero in sette giorni sono: Adelfia, Alberobello, Binetto, Capurso, Casamassima, Giovinazzo, Mola di Bari, Poggiorsini, Polignano a Mare, Sammichele, Sannicandro, Triggiano, Turi. I dati più alti, dal 7 al 13 giugno, si registrano a Bari città (40 nuovi positivi e incidenza di 12,7) e Altamura con 36 casi e incidenza ben oltre la media a quota 51. (In basso il report Asl)

