Piante, fiori ed essenze per far tornare a splendere Largo Albicocca e dare nuova vita alle fioriere in stato di degrado e abbandono. L’associazione Retake, insieme a Ikea, Chiccolino, associazione Casa della Genitorialità e associazione Residenti di San Cataldo, hanno lanciato una raccolta fondi per poter fare risplendere largo Albicocca. E in poco tempo è stato raggiunto il budget prefissato di 500 euro.

I volontari si occuperanno quindi non solo della pulizia della piazza degli innamorati, ma anche degli arredi, delle piante e delle aiuole. L’intervento comincerà per la fine di giugno.

