“Lunedì 21 giugno il Kursaal Santalucia riapre le porte per una visita d’eccezione con il solstizio d’estate. Dopo un lungo e accurato restauro curato e finanziato dalla Regione Puglia, in collaborazione con la Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Bari, un altro importante teatro della città torna a splendere”. Così il sindaco Antonio Decaro su Facebook annunciando l’apertura del Kursaal in occasione delle visite Fai.